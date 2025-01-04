2024年、闇バイト強盗が相次ぎ治安の悪化が懸念されるなか、警察は新たな捜査手法を導入します。高柳記者の報告です。2024年も相次いだ闇バイト強盗。警察庁によりますと実行役のおよそ8割が10代、20代の若者。Xで「ホワイト案件」などの求人に応募し、身分証を送って脅され加担するなどのケースがみられました。実行役が逮捕される一方、「シグナル」など匿名性の高いツールが指示役の検挙を難しくしています。そのため実行役を生