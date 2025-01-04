４代目代表の藤江嘉昭さんと人気商品のカレーパン＝横浜市南区永田東１丁目のかもめパンハマっ子には学校給食でもおなじみの老舗「かもめパン」（横浜市南区）の本店が、店舗の老朽化に伴い旧店舗から約４００メートル離れた京急線井土ケ谷駅近くに移転した。新店舗でも「懐かしの味」を守り、地元の常連客らで以前にも増してにぎわいを見せている。今年で創業１０１年を迎える同店４代目代表の藤江嘉昭さん（５２）は「地域に愛