6区を走った野村のシューズに書かれていた言葉第101回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、神奈川県の箱根・芦ノ湖をスタートし東京・大手町までの復路109.6キロで争われ、青学大が総合10時間41分19秒の大会新記録で2年連続8度目の総合優勝を果たした。6区の山下りでは野村昭夢（4年）が56分47秒の区間新記録で優勝に貢献。レース後のインタビューでは仲間のメッセージが入ったシューズで走ったことを報告し、ネット上