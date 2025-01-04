オードリーの若林正恭（46）と春日俊彰（45）がMCを担当する日本テレビ系「newsオードリー」が4日朝、放送された。冒頭の企画では、2人が同局政治部記者のメモやコメントをもとに、石破茂首相の言動に対してさまざまなコメントをしたが、その中で若林は、石破首相と自身の「共通点」に言及した。若林は、昨年の内閣発足時の記念撮影で、石破首相が正装のモーニングの着方がだらしないといわれ「だらし内閣」と、ありがたくないネ