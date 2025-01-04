お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一（43）とトキ（40）が3日放送のMBS「かまいたちの知らんけどお正月同期旅SP」（後11・25）に出演。サンテレビに超大物芸能人が訪れた際の出来事を語った。番組恒例となったかまいたちと同期芸人がお正月に旅行する企画で、かまいたち、藤崎マーケットの他、アキナ、元和牛の水田信二らが出演。バスで移動中にトークを繰り広げ「同期に話したい自慢話」がトークテーマとなった。そ