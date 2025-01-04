早稲田は2019年以来の優勝を目指す(C)産経新聞社1月2日に行われた第61回ラグビー全国大学選手権準決勝は帝京大が34-26で明治大に、早稲田大が31-19で京都産業大にそれぞれ勝利し、1月13日に行われる決勝に駒を進めた。【関連記事】早明戦の「魔物」に飲み込まれかかった早稲田が明治に競り勝てた理由【大学ラグビー】第1試合は帝京対明治。両学の今季の対戦は4度目で、関東大学ラグビー春季大会では28-28の引き分け、夏合宿の