フリーアナウンサー徳光和夫（83）が4日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に出演。年賀状じまいについて言及した。「正月の3が日を本当にゆっくりと過ごした」という徳光。「昨年、年賀状にピリオドを打たせてくださいというお知らせを出しました」と明かした。続けて「そうしましたら、年賀状を600通くらいいただくんですけども見事に100通にも満たないくらいで