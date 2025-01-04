モーニング娘。OGで、元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美が、1月3日（金）放送の『夫が寝たあとに 新春2時間SP』に出演。7歳の長女が自分で選んだコーディネートを公開した。【映像】紺野あさ美、7歳長女のコーデ（複数カット）同番組は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める、"ママの本音"に特化したトークバラエティ。今回は「新春2時間SP」として、元アイドルママの紺野あさ美、峯岸みなみがゲストとして登場