日本製鉄による米鉄鋼大手ＵＳスチールの買収計画を巡り、米国のバイデン大統領は３日、買収を禁止する命令を出したと発表した。発表を受け、日鉄とＵＳスチールは、「法的権利を守るためのあらゆる措置を講じていく」とした共同声明を公表。今後、米政府を相手取った訴訟の提起などを通じて手続きの適正さを確認し、買収計画の実現を目指す構えだ。両社は共同声明で、米政府の対米外国投資委員会（ＣＦＩＵＳ）による買収計画