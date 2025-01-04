元K-1世界王者の魔裟斗（45）とタレントの矢沢心（43）夫妻が、旅行中の水着ショットを披露した。【映像】魔裟斗の顔出し家族ショット2007年に結婚し、12歳の長女、10歳の次女、5歳の長男と3人の子どもがいる魔裟斗と矢沢。これまでにもお互いのInstagramで仲の良さが伝わる2ショットや、子どもたちとディズニーシーやいちご狩りに行ったことなど、家族の様子を投稿している。1月3日は魔裟斗が「ハッピーニューイヤー 今年の