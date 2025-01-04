ケチな点棒拾う気なし！「大和コネクト証券 プロ野球 新春麻雀交流戦2025」予選D卓が1月3日に放送された。楽天・酒居知史投手が、親番ながら確定の三暗刻をあえて見逃し、役満・四暗刻を狙う男気溢れるプレーに、スタジオが大興奮となった。【映像】欲しいのは役満！楽天・酒居の男気溢れるアガリスルー状況は東4局1本場。親番の酒居は、序盤から順調に手を育てると、わずか4巡目にして2索、2筒、8筒の三暗刻でテンパイ。ドラ