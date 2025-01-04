愛煙家にとっては、辛すぎる仕打ちだ。「パーラーカチ盛りABEMA店」1月3日放送回では、さらば青春の光・東ブクロ、きしたかの・高野正成、無名芸人・らぶおじさんの3人が出演。ラーメン後のタバコを禁止され、露骨にイラつく場面があった。【映像】ラーメン後の一服を目の前に悶絶する芸人たちこの日は、前回に続いて「最高の1本を吸おう、ニコチンパチンコ」なる企画が実施された。レギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎