元モーニング娘。のメンバーで、歌手・タレントの後藤真希（39）の写真集『flos』（講談社）が、2024年11月末の発売からわずか1ヶ月で重版8刷という異例の記録を達成した。【写真集カット】布団の中からチラリ…！色っぽい表情の後藤真希特典カット付き電子版も大手電子書店「楽天Kobo」にて「2024年 写真集 売り上げ 年間トップ」（2024年12月19日時点）を記録し、通常版とともに爆発的な人気を誇っている。後藤自身も、この