受験シーズンを前に、長野市の神社で3日、恒例の登龍門祈願祭が行われました。長野市高田の川端天神社では、学業成就などを願う恒例の登龍門祈願祭が行われました。学問の神様として知られる祭神、菅原道真にあやかろうと、訪れた受験生が境内に設けられた登龍門をくぐりました。中学3年生「将来の夢に向けて勉強を日々頑張っていきたい」受験生は合格にちなんだ五角形の鉛筆やお守りをもらっていました。