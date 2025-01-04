テレビアニメ『プリキュア』の第21作目となる新シリーズ『わんだふるぷりきゅあ！』第47話「あけましてガオウ」のあらすじ＆場面カットが公開された。ABCテレビ・テレビ朝日系にて5日午前8時30分から放送される。【画像】安産祈願するユキまゆ！公開された『わんぷり』新場面カット第47話「あけましてガオウ」は、夜明け前の海浜公園にやってきたこむぎ（声：長縄まりあ）たち。いろは（声：種崎敦美）とこむぎが砂浜ではし