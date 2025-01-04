全国高校サッカー選手権大会は4日正午すぎから準々決勝が行われ、県代表の上田西はベスト4を懸けて千葉代表の流通経済大柏と対戦します。7大会ぶり3回目の選手権出場の県代表上田西は、これまで得意のハードワークを生かした全員守備、全員攻撃を武器に2回戦で徳島代表の徳島市立、3回戦で栃木代表の矢板中央を破り、準々決勝進出を果たしています。4日の準々決勝は千葉代表の流通経済大柏とベスト4を懸けて対戦