ニューカッスルでプレイするマルティン・ドゥーブラフカ（35）の獲得にサウジアラビアのアル・シャバブが興味を持っているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。2018年よりニューカッスルでプレイする同選手。これまでニューカッスルでは公式戦169試合に出場しているが、2022年にニック・ポープ（32）がやってきて以降は控えに回ることが多い。ポープが怪我している間、ゴールマウスを任されている形となり、今シーズンの公式戦出