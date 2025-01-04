年末年始をふるさと富山で過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。富山駅では、大きな荷物を手に家族や親戚らとの別れを惜しむ人たちの姿が見られました。高知県に戻る女性「久々に家族みんなそろったので、すごい楽しく過ごせました。買い物行ったりだとか家族みんなで家でゲームしたりとかして過ごしました」埼玉県に戻る子ども「おじいちゃんおばあちゃんのおうちと、いとこのおうちに泊ま