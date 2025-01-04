新春の阿波路を駆け抜ける第71回徳島駅伝は4日が初日です。オープン参加を含む16チームがレースに臨んでいます。（音生き）号砲（渡辺大世記者リポート）「午前8時半、第71回徳島駅伝が今スタートしました」第1区でトップに立ったのは、那賀郡の岩佐選手。区間新記録を叩き出す軽快な走りで1区を走り抜き、那賀郡が2年連続トップでタスキを繋ぎます。2位争いは10秒差に、板野郡、三好市、徳島市、阿