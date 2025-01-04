きのう夕方、高岡市で91歳の女性が車にはねられ、その後死亡が確認されました。富山県内での交通死亡事故はことし初めてです。高岡警察署によりますと、きのう午後5時すぎ、高岡市下黒田の市道交差点で、高岡市佐野の無職澤田絹子さん（91）が、高岡市福岡町の53歳の男性が運転する普通乗用車にはねられました。澤田さんは病院へ運ばれましたが、胸を強く打つなどしていて死亡が確認されました。現場は卸売市場前の信号のある交差