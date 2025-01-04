楽しく、公平に、安全に競い合う袖ヶ浦フォレストレースウェイで開催されている『東京ベイサイド・クラシック・カップ・シリーズ』（TBCC）は、年間4戦のレース形式走行会。ベテランドライバーには見覚えがあり、若い世代には新鮮な、国産旧車および往年の輸入車が多数参加している。【画像】第47回『東京ベイサイド・クラシック・カップ・シリーズ』（TBCC）全58枚去る2024年12月1日に実施されたのは12シーズン目の第3戦となる