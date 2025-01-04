兄とは違う初陣だ。１月６日の中京３Ｒ（ダート１４００メートル）でデビューするエンダードラゴンは昨秋の天皇賞・秋、ジャパンＣなどＧ１・５勝を挙げたドウデュースの半弟。鞍上は同じく武豊だが、フォーエバーヤングなどを送り出したリアルスティールが父で、兄が未経験の砂上に矛先を向けた。先月８日にデビュー予定だったが、口向きの悪さなどで延期。障害練習を取り入れ、改善に努めた。「ドウデュースより芝の長いとこ