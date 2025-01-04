◆米男子プロゴルフツアーザ・セントリー第２日（３日、米ハワイ州カパルア・プランテーションＣ＝７５９６ヤード、パー７３）第２ラウンドが終了し、首位と１打差２位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は８バーディー、ボギーなしと連日の６５をマークし、通算１６アンダーで単独首位に浮上した。今大会は初出場した２０１５年に３位、１７年２位、１８年４位と３度のトップ５入りを果たしている。１０番で４メートル、１１番