中日の小田幸平2軍バッテリーコーチ（47）が11日、大阪市北区の梅田スカイビルでヤクルト・坪井智哉2軍打撃コーチ（50）とのトークショーを開催する。小田コーチは1軍担当だった昨季も選手の素顔を頻繁にSNSで投稿。持ち前の軽妙なトークで球界の裏話を披露する。阪神、日本ハム、オリックスなどでプレーした坪井コーチは、来季から4年ぶりにNPB復帰。球団の垣根を越えたトークショーとなり、サイン会、写真撮影会も実施する。