韓国キウムからポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指したキム・ヘソン内野手（金慧成＝２５）が交渉期限の４日、ドジャースとの契約が決まった。悲観的な見方もあった中、締め切り２時間前の劇的契約で、しかも移籍先がドジャース。大谷翔平からも歓迎メッセージが届くなど、韓国メディアも沸きあがった。「ＳＰＯＴＶ」は「リュ・ヒョンジュンもコ・ウソクも?ブザービーター?だった。ドジャースは忘れていなかった。ドジャー