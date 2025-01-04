俳優の遠野なぎこ（45）が、自宅で作ったおせち料理を披露。「尊敬します！」「豪華なおせち料理」と、話題になっている。【映像】遠野なぎこが作ったおせち料理1月1日に更新したInstagramで、きんぴらごぼうやレンコン、エビなど、料理中の様子を紹介していた遠野。翌日に、完成したおせち料理の写真を投稿した。続く投稿では「鮭と玉ねぎのマリネ風」「エビの含め煮」などの作り方を紹介し、「レンコンのめんたいこ炒め」