札幌市でけさ（2025年1月4日）、住宅が全焼する火事がありました。この火事で火元に住む家族3人が病院に運ばれましたが、いずれも命に別条はないということです。黒い煙が激しく立ちのぼり、ときおり、何かが爆発するような音も聞こえます。火事があったのは札幌市西区福井8丁目の住宅です。（4日）午前6時10分ごろ、この家の住人から「ストーブを切り忘れた1階から火が出ている」と消防に通報がありました。警察によります