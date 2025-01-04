俳優の伊藤沙莉さんが、自身の配信ラジオ番組で、結婚したことを発表しました。 【写真を見る】【伊藤沙莉】結婚を発表お相手は劇作家の蓬莱竜太さん自身の配信ラジオ番組でファンに向けて第一報伊藤さんは、配信番組の冒頭で「私・伊藤沙莉は、かねてよりお付き合いさせて頂いておりました」「劇作家・演出家の蓬莱竜太さんと結婚することにしました！結婚しました」と、伊藤さんが「サイリーク」と呼ぶリスナーに向け