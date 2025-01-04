4日未明、神奈川県横浜市の京急電鉄の沿線で住宅火災があり、この影響で架線や信号ケーブルなども焼け一部区間で運転を見合わせています。警察によりますと、4日午前2時半ごろ、横浜市南区南太田で住宅2棟が全半焼する火事がありました。火は午前5時すぎに消し止められましたが、すぐ横を走る京急電鉄の架線や信号ケーブルなども焼けたということです。京急電鉄は横浜駅と上大岡駅の間の上下線で始発から運転を見合わせ、復旧作業