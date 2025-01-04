お正月をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。JR熊本駅では、４日、お正月を熊本で過ごした人たちが別れを惜しむ姿がみられました。■長野から帰省Qお正月はどうだった？「楽しかった」「ミルク牧場に行った」■北海道から帰省「（正月休みは）あっという間で やっぱり雪のない所はいいなと思いました」■見送りにきた家族「やっぱり寂しいですよね帰るとなると」JR九州によりますと九