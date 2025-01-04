「ウォーキング・デッド」シリーズのノーマン・リーダスが、『ジョン・ウィック』の世界に参戦する。スピンオフ映画『バレリーナ（原題：From the World of John Wick: Ballerina）』では、主演のアナ・デ・アルマスと激しいアクションを繰り広げるのだ。 リーダスが演じるのは、謎めいた男ダニエル・パイン。米では、ファーストシーンから観る者を驚かせるアクション演出がある