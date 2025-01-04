地震や豪雨で被害を受けた能登6市町の事業者を対象にした「なりわい補助金」の利用者が増加していることがわかりました。能登では地震や豪雨により、事業者が休業を余儀なくされるなど大きな被害を受けました。県では営業再開を支援する補助金を創設していますが6月の募集開始から半年足らずで300件を超える申請があるということです。能登の6市町では、補助金の利用数は増えており、商工会などの調べによりますと、先月1日時点で