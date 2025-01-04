10代を中心とした若者に人気のインフルエンサーを集めた「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2024@NAGOYA」が2024年12月26日、名古屋市港区のポートメッセなごやで開かれました。イベントは、大倉士門さんと山之内すずさんらがMCを務め、10代に人気の出演者たちが勢ぞろい。Number_iの平野紫耀さんの弟、平野莉玖や、SNSのフォロワー総数が600万人超えるMumeixxx(むめい)さんらがパフォーマンスを披露し、7