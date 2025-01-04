みなさんは、「私服がおしゃれなイメージがある芸能人」といえば誰を思い浮かべますか。株式会社NEXERと、ブランド古着・洋服宅配買取専門サイト「リシャール」が共同で実施した調査によると、自然体で飾らないおしゃれ感が魅力の「所ジョージ」さんが1位に選ばれました。【写真】私服がおしゃれなイメージがある芸能人1位は所ジョージさん調査は、全国の50代以下の男女を対象に、2024年12月にインターネットで行われ、500サンプ