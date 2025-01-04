中国メディアの環球時報によると、韓国のニュースサイトのニュースピムはこのほど、「ノービザ時代の中国旅行」と題し、訪れたい中国の代表的な古都について紹介する記事を掲載した。中国は2024年11月、韓国の一般旅券保持者に対してビザ免除措置を適用すると発表した。期間は11月30日から25年12月31日まで。ビザ免除となる滞在期間は当初は15日以内だったが30日以内に延長された。記事は「中国が韓国の一般旅券保持者に対して入国