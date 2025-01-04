女優の伊藤沙莉（30）が、インターネットラジオ「AuDee」で4日に配信した番組「伊藤沙莉のsaireek channel」内で、劇作家で脚本家の蓬莱竜太氏（48）と昨年末に結婚したことを報告した。伊藤沙莉、6年越しの目標を宣言「いい加減、本格的に始めたい」神尾楓珠はプライベートで…伊藤は「突然ですが、本日はこの番組を愛する、いつも伊藤沙莉を応援してくださっているサイリークの皆様にお伝えしたいことがありまして」と前置き