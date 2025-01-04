熊本県人吉市の第三セクター「くま川鉄道」が元日から「干支（えと）幸福きっぷ」を販売している。毎年、干支をあしらっており、今年は愛らしい蛇の絵の記念切符台紙に「＃巳（み）力UPで、新しい自分、発見！」とメッセージを添えた。現在では全国で唯一、駅名に「幸福」を含む「おかどめ幸福駅」（あさぎり町）にちなみ、2018年に販売を始めた。人吉温泉（人吉市）と湯前（湯前町）を結ぶ24・8キロの鉄道。20年7月の熊本豪雨