熊本県荒尾市川登の刀鍛冶工房「松永日本刀剣鍛錬所」で3日、今年の仕事始めとなる「初打ち」があった。刀匠の松永源六郎さん（76）が日本刀の素材となる「玉鋼（たまはがね）」を、火花を飛び散らせながらたたき鍛錬した。松永さんは庭に祭った鉄の神様に新年の安全を祈願し、弟子らが見守る中で作業を始めた。マツ炭の火床にふいごで風を送りながら、約1400度まで玉鋼を熱し、機械式ハンマーでたたいて引き延ばした後、小づ