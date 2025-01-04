佐賀県唐津市長選（19日告示、26日投開票）の立候補予定者による公開討論会が13日午後3時から、同市和多田大土井の市文化体育館文化ホールで開かれる。候補者の政策やビジョンを理解する機会を設け、選挙への関心を高める目的で、唐津青年会議所（JC）が企画した。入場無料。市長選には、3選を目指す現職の峰達郎氏（64）と、新人で経営コンサルタントの浦田征彦氏（56）のいずれも無所属の2人が立候補を予定する。討論会では