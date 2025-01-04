佐賀県みやき町の建設会社「ヒューマンライフ」は12月12日、社会貢献活動の一環として、町に100万円を寄付した。同町で地域猫活動に取り組む2団体が行う、猫の避妊・去勢手術費に充てられるという。この日、役場で寄付受納式があり、岡毅町長が「活動する団体も喜ぶ。地域猫が幸せに暮らし、住民の生活環境も良くなるため、有効に使いたい」と感謝。惣島翼専務は「会社近くにも地域猫がいて気になっていた。少しでも活動の役に