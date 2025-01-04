開港50周年を迎えた長崎空港（大村市）発着の飛行機から初日の出を拝むチャーターフライトが1日朝あった。約150人の乗客は上空で朝日を浴び、すがすがしく新年を迎えた。全日空（ANA）が2022年から実施。県内外から870人の応募があり抽選になった。席の価格は通路側2万5千円、窓側4万〜6万円とプレミア価格。家族5人で参加した長与町の中尾友紀さん（46）は「全員で25万円弱。特別な体験なので、プチぜいたくをしようと思って