佐賀県は、2025年の20歳の人数が前年比145人増の8297人と発表した。5年ぶりに増加し、統計を公表している1966年以降で3番目に少なかった。県によると、在留外国人の増加が一因とみられるという。式典は12日まで、県内20市町の39会場で実施される。（井中恵仁）