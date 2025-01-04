佐賀県多久市、武雄市、有田町で3日、成人の日（13日）に先立ち20歳を祝う式典が開かれた。晴れ着やスーツ姿で会場に集まった出席者は同級生らとの再会を喜び合い、親や恩師、地域への感謝とそれぞれの夢に向けた思いを新たにしていた。多久市では同市の中央公民館で式典が開かれ、対象者194人のうち126人が出席し、代表の3人が誓いの言葉を述べた。大学生の中尾幸太さん（20）は「世界ではAIのすさまじい進歩や想定外の戦争が