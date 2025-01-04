ロッテチア20周年イベントの裏側を球団公式YouTubeが公開ロッテは昨年12月15日、公式パフォーマー「M☆Splash!!」の20周年を記念したイベントを開催し、歴代メンバー総勢129人が集結した。球団公式YouTubeが舞台裏に密着した映像を公開すると、「OGの皆さんのスタイル凄いです」「みんなかわいすぎ！」とファンが喜びの声を上げた。「M☆Splash!! 20th anniversary dance show」と題したイベントには、OG104人、現役25人の計129