福岡管区気象台は4日午前10時13分、福岡県福岡、筑後地方に低温注意報を発表した。同県の乾燥注意報は継続。福岡県では4日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに、福岡、筑後地方では5日まで低温に注意するよう呼びかけた。同気象台によると、4日午前9時現在の最低気温は八女市黒木で氷点下3.4度、大牟田市氷点下2.2度、太宰府市氷点下0.8度となり、いずれも今季一番の冷え込みとなっている。