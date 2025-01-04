八峰町の八森漁港で4日朝、季節ハタハタ漁が行われましたが、水揚げはほとんどなく、今シーズンの漁を終えました。記録的な不漁となっている季節ハタハタ。４日朝、八森漁港から4隻の船が漁に出ました。例年、12月末には漁を終えるため年明けに船を出すのは異例です。今シーズンは11月にピークを迎えるはずの沖合の底引き網漁で年末に多くの水揚げがあったこともあり、"本隊"の接岸が遅れているのではとの期待も