ドジャースは３日（日本時間４日）に韓国キウムからポスティングシステムでのメジャー移籍を目指していた金慧成内野手（キム・ヘソン＝２５）との契約に合意したと発表した。３年１２５０万ドル（約１９億６０００万円）で、２０２８、２９年の２年間がオプションで最大２２００万ドル（約３４億６０００万円）になる可能性がある。交渉期限まで残り２時間と迫る中で駆け込みで合意した。大谷は自身のインスタグラムのストーリ