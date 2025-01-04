韓国メディアは、尹錫悦大統領の拘束について、合同捜査本部が令状の期限である6日までに再び執行するとの見方を伝えています。合同捜査本部は3日、内乱を首謀した疑いで尹大統領の拘束に乗り出しましたが、警護の抵抗を受け、断念しました。韓国メディアは捜査本部が令状の期限である6日までに改めて執行するとの見方を伝えています。ただ、失敗の可能性を懸念し、再び執行するのではなく、より重みのある逮捕状を請求する案も浮