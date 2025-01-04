巨人は今オフ、支配下選手の背番号変更を行わなかった。自由契約となり育成選手で再契約する選手を除き、引き続き支配下契約の選手は昨年と同じ背番号でプレーする。巨人は２００７年から昨季まで毎年シャッフルを行っていて、近年では異例の変更なし。若い番号に昇格する選手がいないのは、数年続けて活躍できるかが大事という阿部監督の考えも反映されている。永久欠番の「１」、「３」、「４」、「１４」、「１６」、「