粘土で作られた人気マンガ『ダンダダン』の主人公・オカルンのフィギュア“メイキング動画”に、SNSでは絶賛の声が上がっている。【映像】完成したフィギュア（フルカラー）注目を集めているのは、粘土でフィギュアを制作している「コロッケ」さんが投稿したメイキング動画。指先ほどの大きさしかない顔に、すさまじく繊細な表情を作っていく様子が映し出されている。続いて全身のポージングが定まると、ボロボロになった衣